Murat Övüç’ün ‘Cahide’ sahtekarlığı böyle ifşa oldu!

Murat Övüç’ün ‘Cahide’ sahtekarlığı böyle ifşa oldu!

Yeşim Salkım'a küfür ettiği videosu ile gündeme oturan ve milyonlarca insanın tepkisini çeken Murat Övüç, sosyal medya hesabından yaptığı Cahide paylaşımı ile dikkat çekti. Sahne planları mekanlar tarafından iptal edilen Övüç'ün bu paylaşımı sonrasında sert bir şekilde yalanlandı.

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen ve yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya çalışan Murat Övüç ilk olarak kadın cinayetlerine yaptığı yorumla tepki çekmiş ve gündeme gelmişti.

Yaşananların kadının suçu olduğunu ima eden Övüç’e en sert ve net tepkiyi Yeşim Salkım vermiş ve ikili uzun süre konuşulmuştu.

Murat Övüç’ün bir performansı sırasında Salkım’a küfür ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Bu hareket sonrasında mekanlar Murat Övüç’le olan sahne planlarını iptal etmeye başladı. Yaşadıkları karşısında şaşkınlığa uğrayan Övüç, ortamı yumuşatmak ve kendisinin bu konudan çok da yara almadığını göstermek için bu defa Cahide adlı mekanın adını kullandı.

ÖVÜÇ’E ÇOK SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından bu sezonun başında çıktığı Cahide sahnesinden çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Övüç’ün süreci normalleştirme çabası deyim yerindeyse sert kayaya çarptı ve Cahide cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İzzet Çapa sahibi olduğu Cahide’nin adının böyle bir çirkinliğe karıştırılmasına tepki göstererek Instagram hesabından şunları yazdı:

“Murat Övüç’ün sosyal medya hesabından paylaştığı Cahide videoları eski görüntülerdir. Bu geceyle alakası yoktur”

Daha sonra bununla da yetinmeyen Çapa avukatı üzerinden bir kamuoyu açıklamasında bulundu ve şunları söyledi::

Kamuoyuna Duyurudur:

Müvekkilim İzzet Çapa ve Cahide Ailesi, kadın düşmanı tavırları ile gündeme gelen Murat Övüç'ün dün akşam sanki Cahide Sahnesindeymiş gibi algı yaratmasını esefle kınamaktadır.

Cahide Ailesi senelerdir her türlü transfobi, homofobi ve kadın düşmanlığının karşısında durmuş ve bundan sonra da durmaya devam edecektir. Bu nedenle özellikle adı Huysuz Virjin Sahnesi olan bir sahneye bu kişinin tüm bu olanlardan sonra çıkması mümkün değildir.

Dün akşam özellikle sevgili Linet'in sahneye çıkmasına yarım saat kala sanki onun önünde sahne alıyormuş algısı yaratmak için koyduğu storyler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca kendisi elbette Cahide'de çekilmiş fotoğrafları -tarih belirtmek suretiyle- kullanabilir aksi takdirde yaratılmak istenen algı karşısında hukuki işlem başlatılacaktır.

Kadın düşmanlığı karşısında samimi bir özür ve pişmanlık sergilenmeden kimsenin Cahide Ailesinin adını kullanarak kendisini aklamasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna belirtmek isterim.