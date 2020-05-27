Nefis Adana kebabı tarifi: Evde Adana kebabı nasıl yapılır? Adana kebabı için gerekli malzemeler…

Kebap deyince birçok kimsede akan sular durur. Evde kendi mutfağınızda yapıp, ailenizi muhteşem tarifle sevindirebilirsiniz. Peki, Adana kebabı nasıl yapılır? Adana kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte nefis Adana kebabı tarifi…

Kebabı sadece lokantada değil de evde de yemek ister misiniz? İşte bu tarif tam size göre. Her ne kadar yapımı zahmetli olsa da ortaya çıkan lezzet bu zahmete tam manasıyla değer. İşte evde nefis Adana kebabı yapımı

ADANA KEBABI GEREKLİ MALZEMELER

– 350 gram dana kıyma

– 300 gram kuzu kıyma

– 1 diş sarımsak

– 2 adet kuru soğan

– 1 çay kaşığı pul biber

– 1 çay kaşığı karabiber

– 1 yemek kaşığı acı biber salçası

– Yarım demet maydanoz

ADANA KEBABI YAPIMI

Soğanları küp küp doğrayın. Suyunu süzerek derin bir kaba alın. Sarımsakları ezerek soğanlarla karıştırın. Kuzu kıymayı ve dana kıymayı karıştırarak soğan ve sarımsak karışımı ile harmanlayın. Pul biber, karabiber ve acı biber salçasını karışıma yedirin. Sıvıyağı ekleyin. Maydanozları ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin. Harcı dolapta 2-3 saat dinlendirin. Fırının ızgara telini kasaptan alabileceğiniz kuyruk yağı ile yağlayın, yoksa tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Fırını 200 derecede fansız programda ısıtın. Yassı şişlere eti yayarak dizin. Izgara telinin üzerine dizin. 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun! Dilerseniz ızgaraya soğan, domates, biber veya ince dilimlenmiş patlıcan dilimleri dizebilir ve yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz. Etler pişmeye yakın üzerine lavaş ekmeği koyarsanız yağını çekecek ve lezzeti güçlendirecektir.