Sütlü tatlılar… Birbirinden farklı sütlü tatlılar ve tarifleri…

Sütlü tatlılar denince birçok kişi için akan sular durur. Hem hafif hem de inanılmaz lezzetli olan sütlü tatlılar çok geniş bir yelpaze sunabiliyor. Meyvelisinden çikolatalısına, şekersiz tariflerden geleneksel lezzetlere kadar çok seçenek sunabileceğiniz sütlü tatlılardan en beğenilenleri sizin için derledik. İşte sütlü tatlılar ve tarifleri…

Şerbetli tatlıların sevenleri elbette çoktur ama sütlü tatlılar hafif olması ve kolay yapımı sayesinde birçok kişinin gözbebeği haline gelmiştir. Geleneksel lezzetlerinden muhallebisi, alışılagelmişin dışındaki cornflakesli topları, şekersiz hurma tatlısı ve daha niceleri ile çok fazla seçeneği olan sütlü tatlıların en beğenilenlerini sizin için bir araya getirdik. İşte yapımı kolay sütlü tatlılar için gerekli malzemeler ve tarifleri…

Sütlü tatlılar 1- Cornflakesli toplar

Sütlü tatlı denince akla ilk gelen lezzetlerin dışında bir şeyler arıyorsanız bu tarif tam size göre…

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Sütlü tatlılar 2- Aslan sütü tatlısı

Son dönemlerde adından sık sık bahsedilen pratik bir lezzet…

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Sütlü tatlılar 3- Gerçek tavuk göğsü

Yalancı tavuk göğsünü bir kenara bırakın ve gerçek bir lezzet için kolları sıvayın…

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Hurma uyutması

Şekersiz az malzemeli ve oldukça kolay hazırlanabilen bir tatlı mı arıyorsunuz. İşte çocuklarınıza gönül rahatlığı ile yedirebileceğiniz hurma uyutması tarifi…

Hurma uyutması malzemeleri

-2 kaşık buğday nişastası

-3,5 bardak süt

-20 tane hurma

Üzeri için;

-4 kaşık dövülmüş ceviz içi

Hurma uyutması yapılışı

Derin bir kâsenin içinde 1 bardak süt ile nişastayı karıştırın. Nişasta eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Genel sütü tencereye alın. Kaynamaya başlamadan hemen önce ocaktan alın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp doğrayın ve ısıttığınız sütün içine atın. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 2 saat bu şekilde bekletin. Süt koyu bir kıvam alacak hurmalar yumuşayacak. Daha sonra hurmaları blender ile pürüzsüz bir hale getirin. Ardından nişastalı sütü ekleyin. Orta ateşte kıvamı artana kadar pişirin. Kaselere aktarın. 1 saat buzdolabında bekletin ceviz ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.