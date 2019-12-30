Yılbaşı menüsü 2020… Yılbaşı sofralarınız için en güzel yemek tarifleri

Yılbaşını evinizde sevdikleriniz ile birlikte geçirecekseniz elbette ki en özenli sofraları hazırlamak isteyeceksiniz. Bu yüzden size yardımcı olabilmek için birbirinden güzel tarifleri bir araya topladık. İşte yılbaşı sofranız için en güzel yemekler ve en güzel tatlıların ayrıntılı tarifleri… 2020 yılbaşı menüsü…

Yılbaşı denince akla ilk gelen şeylerden biri ola kalabalık eğlenceli bir sofradır. Tüm sevdiklerinizi, ailenizi, arkadaşlarınızı bir araya topladığınız, başında doyasıya eğlendiğiniz şahane bir sofrayı diğer hiçbir eğlenceye değişmeyenlerdenseniz sizin için harika bir menü hazırladık. Yılbaşı sofralarınız için en güzel yemek tarifleri ile işte yılbaşı menüsü 2020…

Balkabağı çorbası

Yemeğe öncelikle sıcacık bir başlangıç yapmak isteyenlere balkabağı çorbası tarifi geliyor.

Balkabağı çorbası malzemeleri



-5 bardak tavuk suyu

-1,5 çay kaşığı tuz

-4 bardak püre haline getirilmiş bal kabağı

-Maydanoz

-1 adet kuru soğan

-½ çay kaşığı kekik

-1 diş sarımsak

-½ bardak krema

-5 adet tane karabiber

Balkabağı çorbası yapılışı



Geniş bir tencerenin içine tavuk suyunu koyun. Üzerine tuzu, bal kabağı püresini, doğranmış kuru soğanı, kekiği, tane karabiberi ve ince kıyılmış sarımsağı ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat pişirin. Piştikten sonra blender ile pürüzsüz bir hale getirin. Daha sonra tekrar ocağa koyun ve kremayı yavaş yavaş ekleyin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Fırında hindi tarifi

İşte menünün baş rolü… Fırında hindi tarifi…

Fırında hindi malzemeleri

-1 hindi

-½ çay bardağı zeytinyağı

-4 kaşık tereyağı

-4 bardak ılık su

-3 kaşık tavuk bulyon

-2 kaşık kuru maydanoz

-1 kuru soğan

-Tuz

-Karabiber

Fırında hindi yapılışı

Hindiyi önce iyice yıkayın ve temizleyin. Ardından derin bir tepsiye koyun. Göğüs bölgesindeki deriyi hafif ayırın ve içine iki karış tereyağı koyun. Daha sonra hindinin içine tüm soğanı koyun. Dilerseniz havuç ve patates gibi sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Bir başka kabın içinde su, bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Bu karışımı hindinin üzerine dökün. En son baharatlarını da serptikten sonra folyoya sarın. Önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 3.5 saat pişirin. Daha sonra folyoyu çıkarın ve 45 dakika kadar yeniden pişirin. Arada kontrol edebilirsiniz. Piştikten sonra 10 dakika kadar daha fırında tutum servis için çıkarabilirsiniz.

Afiyet olsun.

İç pilav tarifi

İç pilavsız bir yılbaşı menüsü düşünülemez… Tarif için tıklayınız.

Zeytinyağlı barbunya tarifi

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmaz tariflerinden zeytinyağlı barbunya… Tarif için tıklayınız.

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Bir diğer lezzet ise yaprak sarma hem de zeytinyağlı… Tarif için tıklayınız.

Gavurdağı salatası tarifi

Hem lezzetli hem değişik bir salata arıyorsanız işte gavurdağı salatası… Tarif için tıklayınız.