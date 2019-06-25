Uzun yıllardır kullanılmakta olan sirkenin günümüzde her alanda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Elma sirkesi kullanımı sadece mutfakla kalmayıp cit bakımı, temizlik gibi birçok alanda kullanımı oldukça yoğunlaşmıştır. Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki elma sirkesinin cilde faydaları nelerdir?

Doğal alfa hidroksi asitlerden zengin olan elma sirkesi son yıllarda önemli ölçüde popülerlik kazanmıştır. Saç ve cilt bakımında önemli olan elma sirkesinin aynı zamanda tansiyon, şeker hastalığı, mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Elma sirkesi cildi yenilemekle kalmayıp tüketildiği takdirde birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Mutfağımızdan eksik etmememiz gereken elma sirkesini vücudumuzun her alanında kullanabiliriz. Kuvvetli bir mikrop öldürücü olan sirkeyi ayak mantarından tutun da ter kokusunu gidermeye kadar pek çok sorunumuzda bize yardımcı olmaktadır. İçerdiği antioksidan ile ciltte adeta harikalar yaratmaktadır. Öyleyse günümüzde birçok alanda kullanılan elma sirkesinin cilde faydaları nelerdir?

ELMA SİRKESİNİN CİLDE FAYDALARI

-Düzenli kullanımda cildi ölü hücrelerden arındırarak sivilce oluşumunu engeller. Cildi derinlemesine temizler ve ferahlık verir. Doğal tonik olarak da kullanılır.

-Elma sirkesi cildin ph dengesini sağlayarak sebum üretimini normal seviyelere getirerek cildinizin yağlanmasını da kurumasını da engeller. Yüzünüzü düzenli olarak her gün elma sirkesi ile yıkadığınızda yüzündeki nem oranının ciddi şekilde düzeldiğini göreceksniz.

-Yaşlılık izlerinizi gözle görülür şekilde hafifletir. Elma sirkesi tam bir şifa kaynağıdır.

-Ter kokunuzdan şikâyetçi iseniz pamuk yardımıyla birkaç damla koltuk altınıza sürdüğünüz sirke sizi ferahlatacak ve ter kokusundan uzaklaştıracaktır.

-Kepeklenme şikayetiniz varsa banyo yaparken son durulama suyuna eklediğiniz sirke ile saçlarınızı ve vucuduzu yıkayıp şikayetlerinizden kurtulacak aynı zamanda cildinizde , sacınızda parlaklık ve yumuşaklığı hissedeceksiniz.

-Ayak kokunuz sizi rahatsız ediyorsa bir ölçü elma sirkesini dört ölçü su ile karıştırıp , ayaklarınızı bu suyun içerisinde on beş dakika bekletip ardından kurulayarak elma sirkesinin içinde bulunan antiseptik ve antifungal özelliği ile kokuyu nötralize ettiğini göreceksiniz.

-Ayak mantarı tedavisinde kullanılan elma sikesi içerisinde bulunan antibakteriyel özelliği ile ayak mantarından kurtulmanıza yardımcı olur. Ilık suya yaklaşık iki bardağı elma sirkesini ekleyerek a ayaklarınızın bu suyun içinde günde yarım saat bekleterek bu işlemi düzenli tekrar edebilirsiniz.

-Kıl dönmesini iyileştirir. Pamuğa iki üç damla damlattığınız sirkeyle sorunlu bölgeyi ovarak kıl dönmesi sorununu bu doğal yöntemle iyileştirmiş olursunuz.