Altın Koza’da hüzünlü hazırlık

Adana'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, "Yılmaz Güney'e ve bütün sinemacılara layık bir festival yapmak istiyoruz. Son alarak Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy'u kaybettik. Onları da saygıyla anıyoruz" dedi.

Mehmet SERBES

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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Yapımcı-Yönetmen Abdurrahman Keskiner ile Festival Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Festival tanıtım filmi ve yarışma film jeneriklerinin gösterildiği toplantıda konuşan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde çekilen filmlere konu, mekan ve insan kaynağı ile hem ev sahipliği yapan hem de film endüstrisinin ülkemizdeki gelişiminde tarihten günümüze söz sahibi olmuş Adana’mızın bu eşsiz envanterinin tanınmasında önemli katkıları olan Altın Koza Film Festivali’nin bu yıl 28’incisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşularında tüm gerekli önlemleri alarak ara vermeden düzenlemenin, Türk Sineması'nın güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin gayreti içindeyiz” dedi.

“KADİR BEYCİOĞLU’NUN VEFATI NEDENİYLE HÜZÜNLÜYÜZ”

Altın Koza Film Festivali’nde büyük emekleri olan ve bir süre önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Kadir Beycioğlu’na Allah'tan rahmet dileyen Başkan Zeydan Karalar, “13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak ülkemizin son günlerde maruz kaldığı yangın felaketlerinde yaşadığımız derin üzüntü sebebiyle, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak, festivalimizi ‘doğa' teması ile planladık. Festivalimiz bu yıl, uzun yıllar Altın Koza’da görev yapmış, son 3 yıldır da festival direktörlüğünü üstlenmiş, Türk sinemasına verdiği emek ve destekle her zaman sinema sanatının ışığında, sanatçıyla yol alan akademisyen Prof. Dr. Kadir Beycioğl’'nun vefatıyla hüzünlü bir açılışa sahne olacak” diye konuştu.

“ADANA’MIZ TÜRK SİNEMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”

Adana’nın eşsiz doğal güzelliklerinin, gastronomi zenginliğinin, derin tarihinin yanında, kültür ve sanat alanında bağrından çıkardığı çok sayıda evrensel değeriyle de sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Sinema ve sinemaya ilham veren, edebiyat alanında çok önemli isimler yetiştirmiş bir şehir olan Adana’mız, Türk sineması için vazgeçilmez bir coğrafya olma özelliğini geçmişten günümüze gururla taşıyor.”

Kültür ve sanatın; barış, aydınlık ve uygarlık demek olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Çağdaş insan için vazgeçilmez bir unsur olan sanatın önemi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da defalarca dile getirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek muasır medeniyetin sanatsız tahayyül edilemeyeceğini dile getirmiştir.”

“Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklılıklarını silecek, insanlık ideallerinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğunu ehemniyeti vermeliyiz’ diyerek sinemanın gelecekteki önemini de anlatmıştır.”

“FESTİVALİ HALKIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ”

Başkan Zeydan Karalar bu yıl festivali halkın ayağına götüreceklerini belirterek, ilçelerin bir çoğunda festivalin gösterimleri ve bazı etkinlikleri olacağını açıkladı. Geçen yıl büyük yankı uyandıran ve ilgi çeken gondolda sinema gösteriminin bu yıl da gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, festivalin büyük emekle hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Zeydan Karalar, son sözü, sanatın ve sinemanın iki büyük ustası olarak adlandırdığı Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk’e bıraktı.

“ŞİİR GİBİ BİR FESTİVAL YAPMAK İSTİYORUZ”

Menderes Samancılar, “Bu yıl bir yanımızda hüzün var. Pandemiden dolayı da kayıplarımıza üzülüyoruz. Her şeye rağmen hüzünlerimizi saklı tutarak, şiir gibi bir festival yapmak istiyoruz ve öyle yapacağız. Jüri Özel Ödülü’müzün ismi ‘Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü’ olacak.

Nebil Özgentürk de Adana’da geçen yıllarına değinerek, “Hazırladığım bütün belgeseller Adana ve Altın Koza Film Festivali’ne feda olsun. Zeydan Başkan, festivalde işi; sinemayı iyi bildiğine inandığı bizlere teslim ederek, sanata ve sanatçıya verdiği önemi, saygıyı gösterdi. Bizleri çalışmalarımızda özgür bıraktı. Yılmaz Güney’e ve bütün sinemacılara layık bir festival yapmak istiyoruz. Son alarak Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy’u kaybettik. Onları da saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda festival programıyla ilgili bilgi de verildi.

FESTİVAL PROGRAMINDA ÖNE ÇIKANLAR

* Geleneksel yarışma bölümleri olan ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’

* 7 gün boyunca Seyhan Nehri üzerinde gondolda film gösterimleri. Başta Karataş, Ceyhan ve Kozan olmak üzere çok sayıda ilçede film gösterimleri.

* İlçelerimizde gezici sinema etkinlikleri ve yazlık sinemalarda film gösterimleri

* 3 adet sergi. ‘Çukurova’dan Beyaz Perdeye Film Afişleri’ sergisi, ‘Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek’ sergisi ve ‘Adana Sinema Tarihi’ sergisi.

KISA FİLM ATÖLYELERİ

* 2 adet çalıştay. ‘Adana’da Sinema Mirası ve Sinema Sektörü’ çalıştayı ve ‘Adana Sinema Tarihinin ve Seyir Deneyiminin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi’ çalıştayı.

* 2 adet söyleşi. ‘Sinemada Yaşar Kemal’ söyleşisi ve ‘Hasan Saltık’ söyleşisi.

* Ceylan Ertem ve Senfonik Festival Orkestrası Konseri

* 2 adet Adana sinema turu.

Tur 1: ‘Adana’nın Sinema Tarihine Umutla Bakmak’

Tur 2: ‘Adana'nın Sinema Tarihini Endişe ile Anmak’

* 2 adet panel.

Panel 1: Sinemada-Ekranda Kadına Fiziksel ve Psikolojik Yaptırımlar.

Panel 2: Dijital Platformlar ve Sinema

ÖDÜLLER

* Festivalin Onur Ödülleri Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul’a veriliyor.

* Festivalin Orhan Kemal Emek Ödülleri eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve kültür hayatımızın ‘Sevin Ablası’, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay’a verilecek.