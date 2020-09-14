Altın Portakal iki afişle izleyici karşısına çıkacak

3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var.

Festival, bu yıl Türk sinemasında ayrı bir yeri olan, unutulmaz oyuncu Fatma Girik'i afişine taşıyor, bunun yanı sıra festival tarihinde bir ilke imza atarak özel bir afiş ile, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarını onurlandırıyor.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Festival Altın Portakal Ödülü’nü, büyük risk altında, görülmeyen bir düşmanla özveriyle ve hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık emekçilerine adıyor. Altın Portakal Heykeli’ni büyük bir gurur ile havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine sonsuz bir teşekkür ediyor ve onlara bu zor dönemde moral vermeyi amaçlıyor.



FATMA GİRİK’E İKİ ÖDÜL

Beyazperdede 180'in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik, 1965’te düzenlenen ikinci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Keşanlı Ali Destanı” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı, 1967 yılında “Sürtüğün Kızı” adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görüldü.