Ayça Ayşin Turan, IMDb’de rekor kırdı! Tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu….

Ayça Ayşin Turan, IMDb’de rekor kırdı! Tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu….

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'daki rolüyle beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan, IMDb Starmetre ve Moviemetre sıralamasında 11 milyon oyuncu arasında 42. oldu ve Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

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Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız IMDb puanlamasında tüm dünyada 5 milyon proje arasında 10. sıraya yerleşti. Dizi, böylece tüm zamanların en iyi IMDb sıralamasına sahip Türk yapımı oldu.

Dizide yer alan Ayça Ayşin Turan ise 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaptı.



Hakan: Muhafız, ilk 10 bin isim arasında tam 9 oyuncusunu birden soktu. Hazar Ergüçlü 98'inci, Çağatay Ulusoy ise 159'uncu oldu.

Bugüne kadar Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler de ilk 10 bin isim arasında yer aldı.

Hakan: Muhafız dizisinde sadece son bölüm küçük bir rol ile yer alan Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve 2. Sezonda kadroya dahil olacağı konuşulan Boran Kuzum da sıralamada yükseldiler.