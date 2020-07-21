Beyonce’nin görsel albümü Black Is King’in fragmanı yayınlandı

Beyonce'nin, 31 Temmuz'da piyasaya süreceği görsel albümü Black Is King'in fragmanı yayınlandı. Klipte Naomi Campbell, Nyong'o, Jay-Z ve Adut Akech gibi ünlü isimler de yer aldı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, daha önce Lemonade ile film-albüm konseptini denemiş ve çok başarılı olmuştu. Şarkıcı şimdi de aynı konsepti 31 Temmuz’da Black is King ile deneyecek.

Görsel albümün ilk klibini çeken Beyonce’nin tadımlık sunduğu fragmanında, Naomi Campbell, Kelly Rowland, Lupita Nyong’o, Jay-Z ve Adut Akech gibi ünlü isimler yer alıyor.

Beyonce’nin 2016 hiti “Lemonade”in klibindeki gibi ihtişamlı görseller ve siyahı dansçıların harika performanslarını içeriyor. New York, Los Angeles, Güney Afrika, Batı Afrika, Londra ve Belçika’da çekilen klip, Amerika ve Avrupa’nın yanı sıra Güney Afrika, Gana, Nijerya, Namibya, Senegal ve Kamerun gibi birçok Afrika bölgesinde de kullanıma sunacak…