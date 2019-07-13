Bodrum’da klasik müzik festivali
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alan Gülsin Onay konseriyle start aldı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelenleri festivalin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Aras, festivale gelecek yıllarda tam destek vereceklerini belirterek, kurum ve kuruluşları da destek olmaya çağırdı.
(DHA)