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Coldplay, BTS’den sonra şimdi de Selana Gomez ile yeni bir şarkı kaydetti

Yeni nesil genç kitleyi çekmek için önce BTS ile iş birliği yapan Coldplay'in adı şimdi de Selena Gomez ile anılıyor.

Sozcu.com.tr
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Coldplay, BTS’den sonra şimdi de Selana Gomez ile yeni bir şarkı kaydetti

My Universe için Koreli genç grup BTS ile stüdyoya giren ve klip çeken Coldplay, genç dinleyicilere ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Selena Gomez ile yeni bir şarkı kaydeden grubun, 15 Ekim’de de yeni albümünün piyasaya çıkması bekleniyor.

Coldplay, yeni nesle hitap etmek için çalışmalarına devam ediyor.

44 yaşındaki Chris Martin, 43 yaşındaki Guy Berryman, 43 yaşındaki Will Champion ve 44 yaşındaki Jonny Buckland’dan oluşan grup, yaklaşan albümleri Music of the Spheres’i 15 Ekim’de çıkaracakları ve yeni single’ın projede yer alacağı iddia ediliyor. Bir kaynak The Sun’a şunları söyledi: “Chris her zaman Selena’nın büyük bir hayranı olmuştur ve sonunda Coldplay kaydında şarkı söyleyecek.”

My Universe için Koreli grup BTS ile stüdyoya geçtiler.

Let Something Go olarak isimlendirildiği iddia edilen yeni single’ın, Martin tarafından Gomez için özel olarak yazıldığı ve özel bir canlı performans planladıkları belirtiliyor.

Chris Martin kısa bir süre önce verdiği röportajda, diğer gezegenlerdeki müziğin neye benzediğini merak ettikten sonra, grubunun yeni materyalinin Star Wars’tan ilham aldığını söyledi. Martin, tüm albümün kurgusal gezegende geçeceğini de onayladı.

Martin ayrıca, grubun albüm yapmayı bırakmalarına çok fazla zaman kalmadığını düşündüğünü, belki de yakında çıkacak olan kaydın Coldplay’in yayınlayacağı son kayıtlardan biri olabileceğini de açıkladı.

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