ESKADER’den Sinan Akyüz’e ödül
ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü “roman” dalında Alfa Yayınları'ndan çıkan “Meyra: Bir Bosna Hikâyesi” kitabıyla Sinan Akyüz kazandı. Akyüz, ödülünü 5 Nisan 2020'de Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende alacak.
“Meyra: Bir Bosna Hikâyesi”, Avrupa'nın orta yerinde, bütün dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen 20. yüzyılın en büyük trajedisine, Bosnalı Müslümanların soykırımına odaklanıyor.
Tamamen gerçeklere dayanan kişisel hikâyelerden, acılardan yola çıkan Sinan Akyüz, sadece siyasi meseleleri etkili bir biçimde ortaya koymakla kalmıyor, mikro düzeyde iki insan arasında oluşan duyguları da ustalıkla gözler önüne seriyor.