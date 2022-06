Fransız filmlerinin efsane ismi Jean-Louis Trintignant 91 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Fransız oyuncu Jean-Louis Trintignant güneybatı Fransa'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Trintignant, 2018 yılında kansere yakalandığını ve emekli olduğunu açıklamıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

74 yıllık kariyerinde ülkesinin en iyi oyuncularından biri haline gelen Fransız film efsanesi Jean-Louis Trintignant, 91 yaşında hayatını kaybetti. Karısı Marianne Hoepfner Trintignant, beyazperde ikonunun akciğer kanseriyle üç yıllık bir savaştan sonra vefat ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun ölümü üzerine Başkan Emmanuel Macron da üzüntülerini paylaştı; Trintignant’ı “harika bir sanatsal yetenek ve ses” olarak niteledi.

130’DAN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Trintignant, 65 yıldan uzun bir süre önce ilk filminde Brigitte Bardot ile birlikte rol almıştı. 1960’ların sonları ile 1970’lerin ortaları arasında çığır açan Avrupa filmlerinde başrolde yer alarak, en tanınmış film yıldızlarından biri haline getirdi.

1966 ve 1974 yılları arasında en üretken dönemini yaşayan oyuncu, en az 31 filmde göründü. Kariyerinin sonunda, 130’dan fazla filmde rol almıştı.

O REDDETTİ, BRANDO KABUL ETTİ

En başarılı filmleri arasında Bernardo Bertolucci’nin The Conformist’i ve ayrıca Django yönetmeni Sergio Corbucci’nin The Great Silence’ı var. Hatta The Conformist’in dünya çapında beğeni toplamasının ardından, Trintignant’a Bertolucci’nin Paris’te Son Tango (Last Tango in Paris) filminde başrol teklif edildi. Ancak oyuncu, çıplaklık nedeniyle bu teklifi geri çevirdi ve onun yerini Marlon Brando aldı.

2012’deki Oscar, BAFTA ve Palme d’Or ödüllü romantik drama Amour’da rol aldı ve filmdeki performansıyla beğeni topladı.

BRIGITTE BARDOT AŞKI

1950’lerde Trintignant, rol arkadaşı Brigitte Bardot ile fırtınalı bir aşk yaşadı. Bardot, Trintignant’ın hayatının en büyük iki aşkından biri olduğunu söyledi.

Trintignant önce film yıldızı Stéphane Audran ile evlendi, ardından film yönetmeni Nadine Marquand’dan üç çocuğu olduktan sonra çift boşandı ve daha sonra eski bir yarış sürücüsü olan Mariane Hoepfner ile evlendi.

Trintignant, 80’li yaşlarına kadar sahnede ve ekranda oyunculuk yapmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Kevin Spacey hakim karşısına çıkıyor

İlginizi Çekebilir Genç oyuncu Tyler Sanders evinde ölü bulundu