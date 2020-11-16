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Köy öğretmenlerine hediye: Son Cüret
Köy öğretmenlerine hediye: Son Cüret
SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Sia Kitap’ın sahibi Salih Yavuz’la birlikte “öğretmenler günü” kampanyası başlattı.
Kültür Sanat 16 Kasım 2020 - 15:31

Kampanyayla, Köy Enstitüsü ruhuyla Anadolu'da zor koşullar altında görev yapan, köy ilkokulu öğretmenlerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmenler Haftası'nda, Yılmaz Özdil'in son kitabı “Son Cüret” hediye edilecek. Kitap köy ilkokullarının kütüphanelerine de ücretsiz gönderilecek.

“Son Cüret”i gazeteci Hasan Tahsin'e adadığını, bu kampanyayı da öğretmen Mustafa Necati Bey'in aziz hatırasına adadıklarına vurgulayan Yılmaz Özdil, “Gönül ister ki, Türkiye'deki tüm öğretmenlerimize hediye edelim ama, gücümüz ölçüsünde, köy ilkokulu öğretmenlerimizle sınırlı tutmak zorundayız, Ankara'dan öteye öncelik tanıyacağız” dedi.

BİR AYDA 500 BİN KİTAP

Özdil şöyle devam etti. “Milli mücadele kahramanlarımıza saygı duruşu olarak kaleme aldığım “Son Cüret” isimli kitabımı, bir ayda 500 bin gibi erişilmesi güç bir tiraja ulaştıran, 2020 yılının en çok satan kitabı yapan siz değerli okurlarımıza, bu kampanyayla teşekkür etmek istiyoruz.”

Öğretmenler, 24 Kasım akşamına kadar, Sia Kitap'ın sosyal medya hesapları ve tanitim@siakitap.com adresine görev yaptıkları şehir ve okulla birlikte iletişim bilgilerini
gönderdiği takdirde kampanyaya katılabilecek.

Başvuran ilk bin öğretmene kitapları 30 Kasım'a kadar gönderilecek

Son güncelleme: 15:40 - 16.11.2020
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