Micheal Jackson’ın The Beatles ve Elvis Presley’i hedef aldığı iddia edildi

Popun kralı Micheal Jackson, müzik endüstrisindeki ırkçılığı eleştridiği el yazısıyla kaleme alınmış notlarda, The Beatles ve Elvis Presley'i hedef aldığı ortaya çıktı. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan notlarda Jackson Presley için, "Elvis kral değil" gibi ifadeler yer alıyor.

Micheal Jackson’ın gündeme bomba gibi oturan notları yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Jackson’ın el yazısıyla kaleme aldığı notların 1987 yılında övgüler toplayan albümü Bad’i piyasaya sürdüğü sıralarda yazıldığı düşünülüyor.

Notlarında, siyahi şovmenlerden beyaz meslektaşları lehine uzak duran müzik kanalı MTV’yi ve Amerikan dergilerini kınayan Jackson, bazı beyaz sanatçıları da bu meseleye dikkat çekmeye çağırmış.

Jackson, İngiliz The Beatles grubu hakkında, “Evet bu adamlar iyiydi ama siyahilerden daha iyi şarkıcı ya da dansçı değildiler” yazmış, aynı zamanda Elvis Presley için de aslında ‘Kral olmadığını” iddia etmiş.

Jackson diğer yandan Elvis Presley için, “Önyargılı değilim, artık ilk siyahi kralın zamanı geldi” ifadelerini kullanmış. Jackson 1982 tarihli albümü Thriller’ı yazarken ise önyargıya son vermeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Jackson, “Amacım önyargıları sona erdirecek kadar ‘büyük’ ve güçlü olmak, kahraman haline gelmek. 200 milyondan fazla albüm satarak bu küçük beyaz çocukların beni sevmesini sağlamak. Bana hayranlık duymalarını sağlamak. Dünyayı değiştireceğim” diye yazmıştı.

Efsanevi sanatçı, 2009 yılında 50 yaşındayken ani kalp durması sonucu hayata veda etmişti.