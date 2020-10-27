Muğla Valiliği’nden Kleopatra Adası kazılarına destek

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesi Gökova Körfezinde bulunan halk arasında Kleoparta Adası olarak da bilinen koruma altındaki Sedir Adası ve Kedrai Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Adada 2004 yılından beri araştırmaları yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'den bilgiler alan Vali Tavlı, “Valilik olarak kazıya her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ayşe Tavlı ve yanındaki heyet ile birlikte Gökova Körfezinde bulunan ve koruma altına alınan Sedir Adası ve Kedrai Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Sedir Adasında 2004 yılından beri araştırmalar yürüten Prof. Dr. Adnan Diler, kazı çalışmaları ve Kültür ve Turizm bakanlığınca başlatılan çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ADA KUMUYLA DÜNYACA ÜNLÜ

Vali Tavlı, turkuaz- lacivert karışımı denizi, çapları bir milimetreden daha küçük ve her biri aynı büyüklükte olan, üç bin yıl önce, Mısır Kralı Antonius tarafından sevgilisi Kleopatra için 60 gemiyle getirtildiği rivaret edilen, ‘Oolotik’ isimli kendi kendine çoğalabilen özel kumuyla dünyaca ünlü adada incelemeler yaptı.

Tavlı, ziyaretçilerin plaja havlu ve terlikle girmesine izin verilmeyen plajdan adadaki bir diğer önemli yer olan Kedrai Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunarak, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Vali Orhan Tavlı, Sedir Adası'nın antik çağlardan bu yana önemli bir yer olarak kabul edildiğini, günümüzde de adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade ederek, Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Seyiahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler'e kazı ile ilgili valilik olarak üzerlerine düşen her türlü desteği vereceklerini söyledi.