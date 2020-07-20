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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Huysuz Virjin karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran ve 87 yaşında hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kültür Sanat 20 Temmuz 2020 - 13:08
Zeynep KAPLAN
Emre ÇEVİK

Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincilikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Fotoğraf: Sözcü

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Deniz Seki, Armağan Çağlayan gibi isimler de Dursunoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Armağan Çağlayan (solda) ve Deniz Seki (ortada) / Fotoğraf: Sözcü

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel / Fotoğraf: Sözcü

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.

Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.

Fotoğraf: Sözcü

Fotoğraf: Sözcü

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Son güncelleme: 13:42 - 20.07.2020
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