Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincilikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Deniz Seki, Armağan Çağlayan gibi isimler de Dursunoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.
Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.