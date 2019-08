Sziget’e The Ringo Jets damgası

Dünyanın dört bir yanından müzik, sanat ve eğlence tutkunlarını biraraya getiren Sziget Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, Post Malone, Twenty One Pilots, The 1975, The National, Macklemore ve Martin Garrix gibi yıldızların sahne aldığı festivalde Türkiye’den performans sergileyen ilk grup The Ringo Jets oldu.

İKİNCİ TÜRK GRUP YASAK HELVA

Performansıyla göz dolduran topluluğu yerli-yabancı binlerce müziksever dinledi. Bu yıl 10’ncu yılını kutlayan Sziget Türkiye organizasyonuyla sahne alacak bir diğer topluluk ise elektro-folk grubu Yasak Helva olacak. 100’den fazla ülkeden gelen 500 binden fazla müziksevere bir hafta boyunca ev sahipliği yapan Sziget Festival yine tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.