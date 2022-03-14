Rolling Stones ve Paul McCartney karşı karşıya

Efsanevi müzik grubu Rolling Stones konser programını açıkladı. Buna göre Paul McCartney, Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkarken ezeli rakibi Rolling Stones da aynı gün Londra'daki BST Hyde Park'ta konser verecek.

Sozcu.com.tr

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60. yıllarını kutlamaya hazırlanan İngiliz rock müzik grubu Rolling Stones, birçok farklı şehirde sahne alacağı turne programını yayınladı. 1 Haziran’da Madrid’de başlayacak turne Münih, Liverpool, Amsterdam, Bern, Milano, Londra, Brüksel, Viyana, Lyon, Paris, Gelsenkirchen ve Stockholm şehirleriyle devam edecek. Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood’un yer alacağı ekibe, davulda da Steve Jordan eşlik ediyor.

REKABET DEVAM EDİYOR

Beatles'ın efsanevi ismi Sir Paul McCartney de bu yaz, Glastonbury Festivali'nin en yaşlı sanatçısı olarak sahne almaya hazırlanıyor. Uzun yıllardan beri rekabet içerisinde olan Beatles ve Rolling Stones, zaman zaman küçük atışmalara da giriyordu. Her iki gruptaki müzisyenler de zaman zaman kimin daha kalıcı ya da popüler olduğu konusunda açıklama yapıyordu. Bu yaz aynı gün konser verecek olmalarıyla da yeni bir “performans” konusu doğdu.

Glastonbury Festivali tarihleri 22 haziran – 26 haziran 2022 aralığını kapsıyor. BST Hyde Park da 24 Haziran – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Biletleri ise 18 Mart Cuma günü saat 10:00’da satışa çıkıyor.

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