Türk sanatçının eseri, ünlü mimar Hadid’in koleksiyonunda

Setenay Alpsoy'un 2015 tarihli İETT Blokları I ve II isimli yağlı boya çalışmaları, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in hayattayken tamamladığı son projelerinden One Thousand Museum koleksiyonuna dahil edildi. One Thousand Museum, Hadid’in ABD'de yerleşke olarak tasarladığı ilk ve tek yapı… Eser, kıvrımlı dış iskeleti ile henüz inşaatı tamamlanmadan Miami'nin ikonik yapıları arasına çoktan girdi.



One Thousand Museum'un küratörlüğünü yapan Axiom Fine Art'ın Irak kökenli İngiliz mimar Hadid'in onuruna; cinsiyet, ekonomik ve sosyal çatışmaların söz konusu olduğu topraklarda yaşayan veya yaşamış kadın sanatçılara eserlerinin koleksiyonda yer alması için yaptığı çağrıya dünya çapında katılım oldu.

Setenay Alpsoy'un İETT Blokları I ve II isimli yağlı boya çalışmaları, bu yılın sonlarında kullanıma açılması beklenen 62 katlı ultra lüks gökdelende yerini almak için İstanbul'dan yola çıktı.



Setenay Alpsoy, İETT Blokları’nda kendi üslubunu belirgin şekilde sergiliyor. Tuvalin sınırlarını zorlarcasına; tıka basa camlar, pencereler, çerçeveler hepsi beraber bir doku oluşturmuşlar. Yapıları çevreleyen hava, gökyüzü ancak pencerelerdeki yansımalarda mevcut. Yataylar, dikeyler, dikdörtgenler, neredeyse grafik bir etkiye sahipler. Binalar, tuvalin içine sıkıştırılmış, hapsedilmiş olmalarına rağmen; nefes alıp veriyorlar, sessizce izliyorlar. Resimlerinde hiç figür olmamasına rağmen “çok kalabalık” hissi mevcut. Binalar soğuk ve donuk olmalarına rağmen, renkler capcanlı; sıradan yapılar olmalarına rağmen, Alpsoy onları “anıtsallaştırıyor”.