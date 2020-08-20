Adele’den çarpıcı paylaşım: Hayatımı değiştirdi

Verdiği kilolarla kendini adeta baştan yaratan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kendisine ilham veren bir kitabı hayranlarıyla paylaştı.

32 yaşındaki şarkıcı, Glennon Doyle'un ‘Untamed-Stop Pleasing, Start Living’ (Yabani-Memnun Etmeyi Bırakın, Yaşamaya Başlayın) kitabını okuduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Adele, kitabın kapağını paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Eğer hazırsanız, bu kitap beyninizi sarsacak ve ruhunuza çığlık attıracak. Bu kitabı okuduktan sonra kendim için çok hazırım! Sanki ilk kez vücuduma girmişim gibi. Hayata tutunmak için herkes bunu yapsın, okusun, yaşasın, deneyimlesin.

Sadece kendi neşemden, mutluluğumdan ve özgürlüğümden sorumlu olduğumu bilmiyordum! Özgürleşmemizin etrafımızdakileri de özgürleştireceğini kim biliyordu? Çünkü ben bilmiyordum!! Tıpkı bir Disney karakteri gibi stresli, dağınık, kafası karışık ve kendimizi düşünmememiz gerektiğini sanıyordum.”