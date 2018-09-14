Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ahu Yağtu, 7 sene sonra podyumda
Ahu Yağtu, 7 sene sonra podyumda
Ünlü tasarımcı Eda Güngör, yeni Prêt–à–Couture markası M.O.F.C’in ilk defilesini MBFWI SS’19 kapsamında sergiledi. 7 yıl aradan sonra Eda Güngör’ün podyumunda da Ahu Yağtu boy gösterdi. Defileyi izlemeye birçok ünlü isim katıldı.
Magazin 14 Eylül 2018 - 11:06

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

2012’nin mart ayında Cem Yılmaz’la evlenen Ahu Yağtu, 2013 senesinin aralık ayında Yılmaz’dan boşanmıştı. Boşandıktan sonra kendisini oyunculuğa adayan Yağtu, 7 sene sonra ilk kez podyuma çıktı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Belçim Bilgin, Ayşegül Dinçkök, Demet Şener, Hatice Şendil Sağyaşar, gibi isimlerin heyecanla izlediği M.O.F.C “HeyDay” defilesinde, ünlü moda tasarımcısı Eda Güngör ayakta alkışlandı.

7 SENE SONRA PODYUMDA

Defilenin bir diğer ilgi odağı 7 yıl aradan sonra tekrar podyuma çıkan Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu oldu. Ünlü model, defilenin baş mankeni olarak gösteride yer alırken, yürüyüşünden tasarımları sergilemesine kadar ilgi odağı olarak, kariyerindeki profesyonelliğiyle şovun ihtişamını taçlandırdı.
ahuyagtu

Son güncelleme: 11:23 - 14.09.2018
Etiketler