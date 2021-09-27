Aslışah Alkoçlar anne oldu! Bebeğine verdiği ismi de bu fotoğrafla açıkladı
Geçen şubat ayında Kaan Demirağ ile nikâh masasına oturan Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı. Bebeğine Cem adını veren çiftten Alkoçlar, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group’un veliahtı Kaan Demirağ ile evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini sosyal medya hesabından vermişti.
DÜN DOĞUM YAPTI
Kaan ve Aslışah Demirağ çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi.
Bebeğine Cem adını veren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021’de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.