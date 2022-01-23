Beren Saat’ten Erdoğan’a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan sözlerine bir tepki de oyuncu Beren Saat'ten geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" dedi.

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Oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” açıklamasını eleştirdi.

Saat, “Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün ‘Dilini koparırız’ demesine inanmak istemiyorum” dedi.

“SENİ SEVİYORUZ SEZEN”

Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise,

“Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikâyemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar.

Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen.” ifadesini kullandı.

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