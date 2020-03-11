Billie Eilish isyan etti: İnsanları bedenleri üzerinden yargılıyorsunuz

Genç şarkıcı Billie Eilish Grammy'de dört ödül birden kazanan en genç şarkıcı olarak tarihe geçmişti. Eilish, gerçekleştirdiği son konserde ise insanların bedenleri üzerinden yargılanmasına isyan etti. Ünlü isim, "İnsanları beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz, kim olduğumuza biz karar veririz" diyerek duygularını dile getirdi.

18 yaşındaki ünlü yıldız Billie Eilish, Miami’deki son konserinde insanların bedenleri ve kıyafet seçimleri üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi.

“RAHAT GİYİNSEM KADIN DEĞİLİM, SINIRLARI YIKSAM SÜRTÜĞÜM”

Eilish geçen aylarda, ergenlik döneminde yaşadığı zorbalık nedenilye zor günler geçirdiğini söylemiş, 11 yaşında ilk reglini olduğunda ise bedeninin beyninden daha hızlı geliştiğini açıklamıştı.

İnsanların bedenleriyle ve yaptıkları seçimlerle yargılanmaması gerektiğini savunan Eilish, tepkisini lu cümleleri kullanarak verdi:

* Beni gerçekten tanıyor musun? Benim düşüncelerim, müziğim, kıyafetlerim ve bedenim hakkında görüşlerin var. Bazıları giydiklerimden nefret ediyor bazıları ise övgüyle bahsediyor.

* Sizin bakışlarınızı, ayıplamalarınızı hissederken, sizin inanışlarınıza göre yaşarsam asla hareket edemem. Daha küçük, daha zayıf, daha yumuşak, daha uzun olmamı ister misiniz?

* İnsanları beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz. Kim olduğumuza biz karar veririz. Benim değerim senin tercihlerine göre mi?

Konser esnasında ise sahneye yansıtılan bir videoda Eilish, kat kat giydiği kıyafetleri çıkarıyor ve en son iç çamaşırıyla kalıyor. Klibin sonunda insnaları vücut ölçüleri konusundaki yargıların yıkılması çağrısı yaptı.