Billie Eilish: Bedenimden nefret ediyordum

Genç şarkıcı Billie Eilish, bir dergiye verdiği röportajda ergenlik döneminde yaşadığı depresyon günlerinden bahsetti. Eilish, o dönem kendi bedeninden nefret ettiğini söyledi.

Billie Eilish, ergenliğe erken girmesi nedeniyle yaşadığı depresyonun karanlık taraflarını Vogue’a anlattı.

Çok sayıda Grammy Ödülü kazanan 18 yaşındaki sanatçı, ergenliğindeki beden imajının yaşamını zorlayıcı bir etkisi olduğunu açıkladı.

11 yaşında ergenliğe girdiği için zor günler yaşayan Eilish, “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” dedi.

Çocuk yaşta yaşadığı bu durumun çok zor olduğunu anlatan ünlü isim, “Komik çünkü küçük bir çocukken bedeninizi düşünmezsiniz. Ama birden aşağı bakıp, bunu nasıl yok edebilirim diye düşünmeye başlarsınız” ifadelerini kullandı.

BOL TİŞÖRTLER GİYMESİNİN SEBEBİ GÖĞÜSLERİ

Giydiği bol gömlekler hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Eilish, “O gömleklerin içinde güzel görünüyorum. Resmen kocaman göğüslerle doğdum. Küçük göğüslere sahip olanlar, kısa tişörtler giyebiliyorlar, aynı tişörtleri ben giysem göğüslerimin büyüklüğü nedeniyle daha farklı eleştirilere maruz kalırım. Bu çok saçma” dedi.

Eilish ayrıca manken olmak istediğini fakat kilolu ve kısa boylu olduğunu söylerken, “Bedenimden nefret ediyordum. Başka bir beden içinde olmak için her şeyi yapabilirdim” dedi.

Billie Eilish’in depresyon yolculuğu zaman zaman kendine zarar verme düşüncesine kadar uzanmış. Kendisine bir uzmana görünmesi gerektiğini tavsiye eden kişilere sadece sabrettiğini söylemiş. Eilish, “Kendime sabrım vardı. Son adımı asla atmadım, bekledim. Zamanla her şey yok oluyor” dedi.