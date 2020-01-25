Depresyonla mücadele eden Billie Eilish itiraf etti: “17 yaşıma geleceğimi düşünmüyordum”

Depresyonla mücadele eden Billie Eilish itiraf etti: “17 yaşıma geleceğimi düşünmüyordum”

Genç ve başarılı şarkıcı Billie Eilish katıldığı bir programda yaşadığı depresyon sürecini anlattı. 2018'de tek başına kaldığı otelde kendisini öldürmeyi düşündüğünü anlatan Eilish, "Çok mutsuzdum" dedi.

Genç yaşında dünya çapında üne kavuşan Billie Eilish, 2018 yılı boyunca klinik derecede depresyonla mücadele etmiş. O dönemde çok mutsuz olduğunu dile getiren Eilish, kendisini otel odasında öldürmeyi bile düşünmüş.

CBS kanalında Gayle King’in programına konuk olan 18 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Hiç neşem yoktu. Depresyondaydım ve hepsinin dışında o zamanlar henüz istemediğin bir üne kavuşmuştum. 17 yaşıma kadar yaşayacağımı gerçekten düşünmüyordum” dedi.

“BENİ DURDURAN ANNEMDİ”

Sunucu King, Eilish’in “Bury A Friend” şarkısında geçen, “Kendimi bitirmek istiyorum” sözünü şarkıcıya yönelterek bunun gerçek düşünceleri olup olmadığını sorunca, “Berlin’de tek başıma kaldığım otelde, açık bir pencere vardı. Ağladığımı ve nasıl öleceğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu yapacaktım” şeklinde cevap verdi.

Genç şarkıcı, intihar etmemesinin en büyük sebebinin ise annesi olduğunu dile getirdi. Geçen altı ay boyunca ailesinden gördüğü destekle iyileşme gösterdiğini söyleyen Eilish, şimdi benzer durumlarla savaşan hayranlarına yardım ediyor.