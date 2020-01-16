Billie Eilish yeni James Bond müziğini seslendirecek

Billie Eilish, James Bond’un son filminin tema müziğini seslendirecek. Filmin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “No Time To Die 007’nin tema müziği Billie Eilish tarafından seslendirilecek. Billie, abisi Finneas O’Connell ile şarkıyı yazdı ve tarihin en genç bir James Bond şarkısını yazan ve kaydeden sanatçısı oldu” dendi. Eilish bugüne kadar bir James Bond tema şarkısını seslendiren en genç şarkıcı olarak tarihe adını yazdırdı.

Henüz ismi paylaşılmayan şarkının yayın tarihi de açıklanmadı. 22 yaşındaki abisi Finneas O’Connell, Billie Eilish’i kariyeri boyunca yalnız bırakmadı, geçen yıl yayınladığı ve eleştirmenlerden tam not alan albümünün de yapımcılığını üstlendi. O’Connell, dün yaptığı açıklamada, “Bir Bond filmi için tema şarkısı yapmak hayatımız boyunca hayalini kurduğumuz bir şeydi” dedi. Daha önce James Bond serisi müziklerini Louis Armstrong, Nancy Sinatra, Tina Turner, Madonna gibi efsane isimler seslendirmişti. ABD’li oyuncu Daniel Craig’in James Bond’a son kez hayat vereceğini açıkladığı No Time To Die, 3 Nisan’da vizyona girecek.