Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilen günün 5. koşusu, izleyenlerin yüreğini ağzına getiren dramatik bir kazayla gölgelendi. Türkiye yarışçılığının bilinen isimlerinden Gökhan Kocakaya, "Liderkatı" isimli safkanla start aldı. SAFKAN TÖKEZLEDİ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ Mücadelenin heyecanlı anlarında talihsiz safkanın dengesini kaybederek tökezlemesi, üzerindeki jokey Kocakaya’nın kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Dengesi bozulan usta binici, hızla giden attan düşerek sert bir şekilde yarış pistine savruldu. Kazanın hemen ardından hipodromda büyük bir panik hakim olurken, sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri saniyeler içinde piste girerek duruma müdahale etti. EN YAKIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ Sağlık görevlilerinin pist üzerinde yaptığı ilk incelemelerde tecrübeli jokeyin bilincinin yerinde olduğu tespit edildi. Alanda yapılan kritik ilk müdahalenin ardından Kocakaya, sedyeyle ambulansa alınarak detaylı tetkik ve muayenelerinin yapılması amacıyla en yakın hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor...

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