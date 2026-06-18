Fenerbahçe'de herkes Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı açıklamasını beklerken ibre bir anda İsmail Kartal'a döndü, 65 yaşındaki teknik adam Sarı-Lacivertlilerde 4. dönemine resmen başladı. Futbolseverler ise Kocaman'dan son anda neden vazgeçildiğini anlamaya çalıştı.

"NE OLDUYSA DÜN GECE OLMUŞ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kocaman ve ekibi, son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürdü ancak yardımcısının aktardığına göre "Ne olduysa dün gece oldu"... Sabuncuoğlu'nun X platformundan aktardığı haberde yer alan, Kocaman'ın yardımcısının ifadeleri şöyle:

"Topuk Yaylası'na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk. City Group’tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab’da görev yapacaktı.

Fenerbahçe ve yeni sezon için çalışmalar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100'e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak da 22 Haziran’ı belirledik ve raporu sunduk.

Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun."