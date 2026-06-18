Fenerbahçe, teknik direktörünü belirledi. Sarı lacivertliler yeni hocasını saat 13.00'te kameralar karşısında açıklayacak. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. GÖNDERİLDİĞİ GÜN DÖNÜYOR Aziz Yıldırım yönetimi, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a vefa için bugüne kadar resmi açıklamayı bekletti. Çünkü 18 Haziran tarihi, Ali Koç'un kulübün başına geçtikten hemen sonra teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığı gündü. 18 Haziran 2018'de resmi olarak sözleşme feshi yapıldı.

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