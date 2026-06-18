Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için de devrede.

Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu için 40 milyon Euro’ya yakın bonservis bütçesi ayırdı. Aslan, oyuncuya da yıllık 8-10 milyon Euro bandında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Genç yıldızın geleceğiyle ilgili nihai kararı İspanyol devi verecek.

Camavinga ile ilgili son kararı Real Madrid verecek. Piyasa değeri 50 milyon Euro olan Camavinga'nın Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi var. 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Real Madrid formasıyla 43 maçta 2 gol ve1 asistlik performans sergiledi.