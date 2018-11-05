Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayında! Filiz’den Selim’e yeşil ışık!

Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından bugün yayınlandı. Barış ile Filiz kavuşamadan yeniden ayrıldı. Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanında ise; Selim, Filiz’e adı konmamış bir ilişkiye devam etmek istemediğini söylüyor. Filiz adını koymayı öneriyor. Nihal de Barış’a ikisininde kendine ait olmayan insalara aşık olduklarını söyleyerek kalp ağrısını taşımayı öneriyor. İşte Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Filiz, Nihal’den Barış’ın oğlunun ne kadar hasta olduğunu öğrendi. Barış, Filiz’e olmadan yapamayacağını anladı. Ancak Filiz öğrendikleri yüzünden Barış’a kendi yolunu çizmek istediğini söyledi. Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanında da; Filiz, Barış'ın oğlunun hasta olduğunu öğrenince Barış'tan uzaklaşmak için Selim ile yeni bir yol çiziyor. Nihal, Barış'ın yıkılmış halini kullanarak onu yaralarını sarmakla tavlıyor. Ne Filiz ne de Barış birbirini unutacak gibi durmuyor. Ancak başka insanlarla unutmaya çalışıyorlar. İşte Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE 46. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz-Barış öpüşmesinden sonra Barış Tufan'ın yanına gidiyor. Tufan'ın da başı Tülay ile dertte. İki eski dost dertleşiyor. Filiz, Selim'i baloda bırakıp eve gidiyor. Eve gidince Selim'in onu aradığını duyunca durumu fark ediyor. Filiz'in derbi bir tane değil ki eve gelir gelmez Zeynep'e yatacak yer bulması gerekiyor.

Tufan Barış'a Filiz'e yaptıklarının hesabını soruyor. Barış, Filiz hapishanedeyken çocuğundan haberi olduğunu söylüyor. Tufan ısrarla Filiz'e anlatsaydın deyince Barış çözülüyor. Bir söz verdiğini ve altında ezildiğini söylüyor. O sırada Cemil geliyor. Barış saklanıyor. İkisi beraber görünmek istemiyor. Tufan, Cemil'i zor olsa da ikna edip yolluyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ NİHAL'E DAYANAMADIĞINI SÖYLÜYOR

Barış, Nihal ile konuşuyor ve artık devam edemeyeceğini söylüyor. Filiz'e gerçekleri söylemek istediğini artık dayanamadığını söylüyor. Nihal çılgına dönüyor. Çocuğunun öldüğünü ve onun gönül macerasının durumu kötüleştirmesine izin vermeyeceğini söylüyor. O sırada oğulları geliyor ve kavga etmemelerini söylüyor. Küçük Savaş bayılıyor. Hastaneye kaldırıyorlar.

SELİM TAVIR YAPIYOR

Selim, Filiz'in yaptıklarından sonra tavır yapıyor. Atölyenin işlerini avukat arkadaşına devrediyor. Filiz arıyor ama Selim telefonu açmıyor. Filiz durumu soğukkanlılıkla karşılasa da Tülay, Filiz'e kızıyor. Filiz de Selim'e onu merak ettiğine dair mesaj atıyor. Selim mesajı görünce Filiz'i arıyor. İşi olduğunu söyleyerek soğuk konuşuyor.

FİKRET KENDİ GİBİ BİR GELİN BULDU

Fikri, Kiraz, ve Fiko Zeynep'le beraber Melek'in evine gidiyor. Evin önünde kocaman satılık yazısı bulunuyor. Fiko eve girince hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Kendini kötü hissediyor ve oradan gitmek istiyor. Zeynep Fiko'nun hafızasını canlandırmak için onu sevdiği yerlere götürmeyi teklif ediyor.

NİHAL FİLİZ'E GİDİYOR

Nihal, Filiz ile konuşuyor. Oğulları Savaş'ın hasta olduğunu ve iyileşmek için Barış'a ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca ‘Belli ki Barış senden uzak durmakta zorlanıyor, sen ondan uzak dur' diyor.

FİLİZ: SENSİZ BİR YOL ÇİZMEYLİYİM

Filiz, Barış ile konuşuyor. Gözyaşları ile ayrılık konuşması yapılıyor. Barış'ın evli olduğunu ve kendi yolunu çizmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca kendi yolunun Barış'sız bir yol olduğunu da söylüyor. Barış, Filiz'in karşısından baka kalıyor.