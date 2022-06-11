Britney Spears’ın düğün paylaşımlarına beğeni yağdı

Perşembe günü görkemli bir törenle evlenen Britney Spears, bu mutlu gününden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Spears, aynı zamanda düğünün perde arkasında neler yaşandığını da anlattı: "Bir panik atak krizi geçirdim."

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl vasilik davasını kazanan ve babasının vasiliğini sonlandırıp 13 yılın sonunda özgürlüğüne kavuşan Spears, nişanlısı Sam Asghari ile evlendi. Altı yıldır birlikte olan çift, Spears’ın vasilik altında olması nedeniyle evlenemiyordu.

Çiftin töreni; sınırlı sayıdaki davetli listesi, görkemli hazırlıklar ve düğün öncesi yaşanan skandal bir olayla dikkat çekerken ünlü şarkıcı, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla düğün gününde neler hissettiklerini anlattı.

40 yaşındaki pop yıldızı, büyük günden birkaç kare yayınladı ve Thousand Oaks’taki gösterişli bir törenle 28 yaşındaki Sam Asghari’ye “evet” demeden önce gergin hissettiğini ve panik atak geçirdiğini itiraf etti:

“Bütün sabah çok gergindim ama asıl 2:00’de beni gerçekten etkiledi… EVLENİYORUZ!!! Panik atak geçirdim ve sonra toparlandım” diye uzun bir Instagram gönderisi paylaştı.

Spears ardından hazırlık yapan ekibe ve katılan bazı konuklara teşekkür etti:

“Evimizi kelimenin tam anlamıyla bir rüya kalesine dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze çok fazla inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım.”

Spears özellikle Drew Barrymore ve Selena Gomez’in gelmesine çok sevindiğini, Madonna’yı tekrar öptüğünü ve Paris Hilton ile dans ettiğini yazdı.

Paylaşımında İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace’ye kendisini çok güzel hissettiren gelinliği tasarladığı için teşekkür ederken makyaj ve mücevher ekibini de atlamadı.

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Şarkıcının düğün törenine babası Jamie Spears, annesi Lynne Spears ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears katılmadı. Ayrıca, eski kocası 44 yaşındaki Kevin Federline ile paylaştığı çocukları Sean Preston ve Jayden James de gelmedi.

Spears ve Asghari evlenmeden birkaç saat önce ufak bir kriz de yaşadı. Pop yıldızının 2004’te sadece 55 saat evli kaldığı Jason Alexander, düğünü basmak için geldi. Alexander, törenin gerçekleşeceği eve girerken Instagram’dan canlı video yayınlayarak Spears’ın karısı olduğunu ve törene engel olmak için geldiğini söyledi. Ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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