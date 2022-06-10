Yılın düğününde şaşkına çeviren olay: Britney Spears’ın ilk kocası töreni bastı

Britney Spears'ın ilk kocası Jason Alexander, pop yıldızının düğününü 'o benim ilk ve tek karım' diyerek engellemeye çalıştı. Alexander, bu anları Instagram hikayelerinde de canlı bir şekilde paylaştı ve ardından da gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Vasilik davasını geçen yılın son aylarında kazanan ve babasının kontrolünden seneler sonra çıkmayı başaran Spears, uzun zamandır birlikte olduğu Sam Asghari ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken Spears’ı şoke eden bir olay da yaşandı.

Britney Spears’ın California’daki malikanesinde gerçekleşen düğün için hazırlıklar devam ederken Spears’ın 2004 yılında evlendiği ve yalnızca 55 saat evli kaldığı Jason Alexander, izinsiz bir şekilde törene katılmaya çalıştı. Alexander, kendini davetli olarak tanıtıp düğünü engelleme çabalarını ise anbean kaydederek canlı bir şekilde Instagram’da paylaştı.

INSTAGRAM’DAN CANLI YAYIN YAPTI

BİR YIL İÇİNDE ÜÇ DEFA TUTUKLANDI

Alexander paylaşımlarında şu sözlerle amacını belirtiyor: “Ben Jason Alexander. İlk koca. Düğünü bozmak için buradayım!”

Alexander kısa bir süre içinde Ventura Şerif Departmanı tarafından gözaltında alındı.

Yakalanmadan dakikalar önce Alexander, Spears’ın evinin arkasına yaklaşırken yamaç patikalarından koşarken Instagram’da kendini yayınlamaya başladı.

Alexander, 13 ay içinde üçüncü defa tutuklandı. En son Ocak 2021’de alkollü araç kullanmaktan ve ağustos ayında bir havaalanında güvenlik protokollerini ihlal etmekten ve bir kadını takip etmekten Aralık 2021’de tutuklanmıştı.

Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, Alexander’ın yargılanmasını sağlamak için şerif departmanıyla şahsen çalıştığını söyledi.

Telefonla ulaşıldığında, Alexander’ın babası, DailyMail.com’a oğlunun yaptıklarıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayı reddetti.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Alexander’ın çıkardığı olaylara rağmen altı yılın sonunda Britney Spears ve Sam Asghari evlendi. Çiftin düğününe dünyaca ünlü isimler katıldı. Spears, efsanevi moda ikonu Donatella Versace tarafından tasarlanan özel bir Versace gelinlik giydi.

Paris Hilton, Drew Barrymore, Madonna ve Selena Gomez çiftin düğününe katılan ünlüler arasındaydı. Ayrıca vasilik davası boyunca ve dava sona erdikten sonra da sık sık ailesine ateş püskürten Spears, sadece ağabeyi Bryan Spears’ı bu özel gününe davet etmiş görünüyor.

AİLESİNİ DAVET ETMEDİ, OĞULLARI İSE KATILMADI

Bryan Spears, kız kardeşinin düğünü için hazırlıklara yardım ederken görüntülendi. Spears davetli listesinde annesi, babası ve kız kardeşine yer vermedi.

Ünlü yıldızın eski eşi Kevin Federline ve oğulları Sean Preston ile Jayden James de düğünü katılmadı ancak Federline’ı temsil eden avukat Mark Vincent, “Erkekler katılmayacak olsa da Kevin ve çocuklar Britney ve Sam’e gelecekte en iyi dileklerini sunuyorlar” dedi.

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