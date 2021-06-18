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Burak Sergen: Olması gereken oldu

Bir süre hastaneden kalan ve taburcu olmasının ardından Nihan Ünsal ile evlenen oyuncu Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı.

Güncellenme: 16:12, 18/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Burak Sergen: Olması gereken oldu

Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen’in oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Burak Sergen, “Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz… Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler… Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz biraz anlayış rica ediyorum….” dedi.

Sergen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gereksiz gündem olan ‘velayet’ konusu hakkında bilgilendirme yapmak istedim. Aslında yüzde 50 bende yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi.”

“Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Anne babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye’de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur…”

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Yayınlanma Tarihi:15:54,