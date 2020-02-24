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Chloe’den aşk açıklaması
Chloe’den aşk açıklaması
Şarkıcı Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Chloe Loughan, hakkındaki aşk dedikodularına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
Magazin 24 Şubat 2020 - 14:19

Ortaç’la olan evliliğini bitirdikten sonra adı birçok ünlü isimle anılan model Chloe Loughan’ın son dönemde iş insanı Kaan Kalyoncu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Chloe, son dönemde çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Ünlü model Loughan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına “Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben” notunu ben düştü.

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