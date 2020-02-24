Chloe’den aşk açıklaması

Ortaç’la olan evliliğini bitirdikten sonra adı birçok ünlü isimle anılan model Chloe Loughan’ın son dönemde iş insanı Kaan Kalyoncu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Chloe, son dönemde çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Ünlü model Loughan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına “Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben” notunu ben düştü.