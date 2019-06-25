Demet Akalın ve Okan Kurt sosyal medya üzerinden tartıştı

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına öyle bir yorum yaptı ki, okuyanlar geçmişinde Kurt'un Akalın'ı aldattığını düşündü...

İşadamı Okan Kurt, bugün Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve ‘Her zaman özümüze dönmek iyidir, bıyık candır’ yazdı. Bunun üzerine eşi Demet Akalın da fotoğrafın altına “E biz dedik yapmadın. Acaba kimin sözünü dinledin? Hayırdır oğlum yeni bir bela spor hocası daha mı akıl veriyor’ yazınca, takipçileri şaşırdı…

Bu mesajdan sonra Okan Kurt’un Demet Akalın’ı geçmişte bir spor hocası ile aldattığını ve ünlü şarkıcının da buna istinaden tepki verdiğini düşünenler bir hayli çoktu. Zira Kurt her ne kadar ‘Senin için yaptım’ dese de Akalın “Yalanlarını!!!’ diyerek cevap verdi…