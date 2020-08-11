Dua Lipa sevgilisi için Los Angeles’a taşındı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, hem müzik kariyeri hem de sevgilisi Anwar Hadid'e daha yakın olabilmek için Los Angeles'a yerleşti.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınında önemli bir karar aldı.

Salgının ilk dönemlerinde ailesi ve sevgilisi Anwar Hadid’le beraber üç ay Londra’da karantinaya giren 24 yaşındaki Dua Lipa, daha sonra ABD’ye gitmişti.

The Sun’ın haberine göre ünlü şarkıcı Los Angeles’a yerleşme kararı aldı. Salgın süresince İngiltere-ABD arası gidip gelmenin sorun yaratacağını düşünen Dua Lipa, sevgilisinden ayrı kalmamak için Los Angeles’ta yaşamaya karar verdi.

Beverly Hills’te Hadid ailesine yakın lüks bir ev bulan çifte yakın bir kaynak, “Bu kararı vermek zordu. Çünkü tüm ailesi ve arkadaşları Londra’da. Ancak Los Angeles’ta da birçok insan tanıyor. Hem Anwar’dan uzak kalmak istemiyor hem de müzik kariyeri açısından bunun daha iyi olacağını düşünüyor” dedi.

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in kardeşi olan Anwar Hadid’le Dua Lipa 1 yıl önce birlikte olmaya başlamıştı.