Farah Zeynep Abdullah’dan ’40 milyon lira kazandı’ iddiasına cevap
Başrol oynadığı 'Bergen' filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından cevap verdi.
Başrol oynadığı ‘Bergen’ filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
“KAYNAĞINI MERAK ETTİM”
Twitter’dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah “Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum” dedi.
‘Acıların Kadını’ albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in canlandırıldığı ‘Bergen’ filmi geçen 4 Mart’ta vizyona girdi.
Şimdiye dek 5.051.475 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon liranın üzerinde hasılat elde edildi.