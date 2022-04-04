Farah Zeynep Abdullah’dan ’40 milyon lira kazandı’ iddiasına cevap

Başrol oynadığı 'Bergen' filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başrol oynadığı ‘Bergen’ filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“KAYNAĞINI MERAK ETTİM”

Twitter’dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah “Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

‘Acıların Kadını’ albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in canlandırıldığı ‘Bergen’ filmi geçen 4 Mart’ta vizyona girdi.

Şimdiye dek 5.051.475 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon liranın üzerinde hasılat elde edildi.

İlginizi Çekebilir Aydemir Akbaş'tan Bergen açıklaması: Yüzüne kezzap atılmış, enteresan tarafı var mı?

İlginizi Çekebilir Bergen filminden rekor