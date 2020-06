Gökhan Özen kimdir? Gökhan Özen nereli ve kaç yaşında?

Birçok hit şarkıya imza atan ve çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran Gökhan Özen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Gökhan Özen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Gökhan Özen, 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Beşikdüzü'lüdür. Tam adı Ahmet Gökhan Özen'dir. 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine çok sesli koroda başlamıştır. 1988 yılından itibaren TRT Ankara, T.S.M. Çocuk Korosunda 1993 yılına kadar şarkı söylemiştir. 1996 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünü kazanarak, İstanbul’a taşınan Gökhan Özen, 1997 yılında radyo programcılığına başlarken bir yandan da gitar eğitimi alarak kendini geliştirmiştir.

2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran Gökhan Özen, ardından 2001 yılında, çoğu beste ve aranjelerin kendisine ait olduğu Duman Gözlüm albümünü piyasaya çıkarmıştır. 2003 yılında çıkarttığı, içerisinde Her Şeyde Biraz Sen Varsın, “Aman Boşver”, gibi şarkılarının bulunduğu Civciv adlı albümü ile satış rekorları kırdı, albümü çıktığı gün itibarıyla 3 günde 300 bin satış rakamına ulaşmayı başarmıştır. MÜ-YAP’ın Diamond ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca bu albümdeki 12 şarkının da söz müzikleri kendisine aittir.

2004 yılında çıkarttığı içerisinde “Sana Yine Muhtacım”, “Dayanamam”ın yeni versiyonunun bulunduğu Aslında albümüyle başarısını pekiştiren Gökhan Özen, 2005 yılında kayıtlarını Londra'da yaptığı ve kariyerinde ilk kez İngilizce bir şarkıyı seslendirdiği Londra merkezli dünyaca ünlü starlara sayısız hit parça hazırlamış Ministry Of Sound – Gökhan Özen işbirliği ile içerisinde; sözü müziği Nazan Öncel’e ait olan “Benim İçin N’apardın” şarkısının da bulunduğu Kalbim Seninle – One More Time isimli maxi single çıkardı. Bu kariyerindeki il single'dır ve yayımlandığı yıl, o yıl içerisinde çıkan albümden daha fazla satmıştır. 2006 yılında, müzik kariyerinin yanısıra, gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa adım atan Gökhan Özen, 2007 yılında, “Yalan Dünya” isimli dizide ikinci kez başrol üstlendiği sırada; içerisinde “Tövbeliyim”, “Ağlamak Sırayla”, “İnkâr Etme” gibi parçaların da olduğu ve klipsiz hit serisine yine devam ettiği “Seni Özledim”, “Kalsın”, “İkimiz de Kaybettik” gibi şarkıları bulunduran Resimler & Hayaller albümünü çıkardı.

Gökhan Özen, daha sonra, Bize Aşk Lazım, Daha Erken, Başka, Milyoner, Maske ve son olarak 2020 yılında Firardayım adlı albümleri çıkarmıştır. Birçok hit şarkıya imza atan Özen, çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başarmıştır, iki albümü MÜ-YAP tarafından altın ödüle, 2003’te çıkardığı Civciv albümü ise diamond ödüle layık görülmüştür.

7 Temmuz 2010’da, Selen Sevigen ile evlendi.Çiftin 2012’de Ada Deren, 2015’te ise Derin Su isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016’da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu.

Albümleri:

2000 – Özelsin

2001 – Duman Gözlüm

2002 – Duman Gözlüm remix albüm

2003 – Civciv

2004 – Her Şeyde Biraz Sen Varsın

2004 – Aslında

2005 – Kalbim Seninle – One More Time

2007 – Resimler & Hayaller

2008 – Bize Aşk Lazım

2010 – Daha Erken

2010 – Başka

2013 – Milyoner

2015 – Maske

2020 – Firardayım

Gökhan Özen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Sevda Çiçeği (Selim) (TV Dizisi)

2007 – Selena (Gökhan) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Yalan Dünya (Soner, Ömer) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Kaya) (TV Dizisi)

Ödülleri:

2001 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2001 – Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri – Yılın Sanatçısı

2001 – Tebeşir.com Ödülleri – Müzik Dünyası Onur Ödülü

2001 – Siyaset Meydanı – Yılın Parlayan Genç Yıldızı

2001 – Popsav Şarkı Günleri – Teşekkür Ödülü

2001 – Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Beste (Aramazsan Arama)

2004 – İstek Vakfı – Yılın Pop Müzik Sanatçısı

2004 – 2. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Diamond Albüm (Civciv)

2005 – Future Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek

2005 – Radyo’nun Yıldızları – Yılın En İyi Sanatçısı

2006 – 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Albüm Kalbim Seninle – One More Time

2006 – Radyo Yayıncıları Derneği – Yılın Şarkısı (Benim İçin N’apardın)

2007 – İstanbul Fm Altın Ödülleri – En İyi Pop Erkek

2008 – 6. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Albüm (Resimler & Hayaller)

2012 – Ankara Markaları Zirvesi – Ankara’nın En İyi Markası

2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Düeti (Yıkıl Karşımdan)

2013 – Şişli Belediyesi 1.Sihirli Mikrofon Ödülleri – Radyoların Yetiştirdiği En İyi Pop Sanatçısı

2014 – Number One Türk Müzik Ödülleri – 1 Numaralı Albüm (Milyoner)

2014 – Düzce Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Erkek Sanatçı

2014 – Düzce Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Şarkı (Budala)

2014 – Trafik Güvenliği Medya Ödülleri – En İyi Müzik Klibi (Budala)

2014 – 4.PAL FM Müzik Ödülleri – En İyi Erkek Sanatçı

2014 – İstanbul FM Altın Ödülleri – En İyi Video Klip (Benden Sorulur)

2014 – İstanbul FM Altın Ödülleri – En İyi Konser Performansı (BGM Konseri)

2015 – Siyaset Dergisi 20.Yıl Özel Ödülleri – Yılın Türk Pop Müzik Erkek Sanatçısı

2015 – Siyaset Dergisi 20.Yıl Özel Ödülleri – Yılın Söz Yazarı ve Bestecisi

2015 – Siyaset Dergisi 20.Yıl Özel Ödülleri – Yılın Albümü (Milyoner)