Görevimiz Tehlike 5 konusu ne? Görevimiz Tehlike 5 filminin oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 5'te Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Heyecanın hiç eksik olmadığı Görevimiz Tehlike serisinin en iyi filmleri arasında yer alan Görevimiz Tehlike 5 konusu ve oyuncuları hakkında bilgi haberimizin içerisinde yer alıyor.

Tom Cruise’un artık bir aksiyon ikonu haline gelen Ethan Hunt karakteri ile yer aldığı Görevimiz Tehlike filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Görevimiz Tehlike 5 filimini konusu ne, oyuncuları kimler?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt’ın ajan olarak görev yaptığı IMF’yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt’ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane’i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika’ya da çalışan Ilsa, Hunt’ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise

Simon Pegg

Jeremy Renner

Rebecca Ferguson

Ving Rhames

Sean Harris

Alec Baldwin

Jens Hultén

Simon McBurney

Zhang Jingchu

Rupert Wickham

America Olivo

Tom Hollander

Hermione Corfield