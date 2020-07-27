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Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya destek!
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya destek!
Ebru Şallı mayolu pozunu paylaşınca adeta sosyal medyada linç edildi. Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Şallı tatil fotoğrafları nedeniyle eleştirilince, acılı anneye Gülben Ergen'den destek geldi. Ergen "Bir evladını kaybeden bir annenin, tüm gücüyle diğer evladı için 'dışının' yaşama tutunma çabasında olduğunu hissetmeye çalışır mısınız?" dedi!
Magazin 27 Temmuz 2020 - 09:13

Ünlü model ve tasarımcı Ebru Şallı, nisan ayında lenfoma hastası olan oğlu Pars’ı kaybetti. Sık sık oğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Şallı, şimdi de büyük oğlu Beren ve eşi Uğur Akkuş ile tatilde. Önce tatile çıktı diye eleştirilen Şallı, geçen gün ise mayolu bir pozunu paylaştı. Bu fotoğraf üzerine ahlak bekçileri tabii ki iş başındaydı ve ilaçlarla ayakta durmaya çalışan Şallı’yı hemen yargılamaya başladılar. Oğlu öldüğü için tatile çıkamayacağını yazanlar da vardı, mayolu poz veremeyeceğini söyleyenler de… Hatta Şallı’nın acısını sorgulayanlar da…
Bu kadar eleştiri gelince ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabı üzerinden Ebru Şallı’ya destek verdi ve “Bir evladını kaybeden bir annenin, tüm gücüyle diğer evladı için ‘dışının’ yaşama tutunma çabasında olduğunu hissetmeye çalışır mısınız?” ifadelerini kullandı.

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