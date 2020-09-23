Halil Sezai’nin avukatları tutukluluk kararına itiraz etti
Yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan Halil Sezai’nin avukatları Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe sundu. Tutuklama kararına itiraz eden avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
NE OLMUŞTU?
Tuzla’da 15 Eylül’de şarkıcı Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.
Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.