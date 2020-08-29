Hande Ataizi takipçisinin haksız yorumunu yanıtsız bırakmadı

Bir süredir genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan ve buradan yaptığı bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken oyuncu Hande Ataizi, kendi oyunculuğu hakkında yapılan bir yorumu yanıtsız bırakmadı ve eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Geniş bir kitle tarafından Mum Kokulu Kadınlar filmi ile tanınan ve kariyerinde başarılı projelere de imza atan Hande Ataizi, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmış olsa da gerek yaptığı açıklamalar ve gerekse sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Karantina dönemini sevgilisi ve oğlu ile birlikte evinde geçiren Hande Ataizi, normalleşme sürecinin ardından tekne tatiline çıkmıştı.

Bu tatilinden bol miktarda paylaşımda bulunan ve özellikle mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Hande Ataizi bu defa bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda öğrenci olduğunu öne süren bir kullanıcı, Ataizi’nin fotoğrafının altına şu yorumu yaptı:

“Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size”

Kendisi hakkında yapılan bu haksız yorumu kabul edemeyen Hande Ataizi takipçisine verdiği yanıtla tepkisini gösterdi:

“İstanbul Devlet Konservatuarına senin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık yap belki olursun.”