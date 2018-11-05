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Hande’nin depresyon evi
Hande’nin depresyon evi
Pop müzik şarkıcısı Hande Ünsal, geçtiğimiz gün “Seni Sever Miydim?" isimli yeni şarkısını kliplendirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Kasım 2018 - 08:47

Sözü Sinan Akçıl'a müziği Zülfi Badalov'a aranjesi ise Serkan Balkan'a ait olan şarkının klip çekimlerinde depresyonda bir genç kızı canlandıran Hande Ünsal için Ümraniye platolarına 2 oda, bir salon ev kuruldu. İçi 5 kilo çikolata ile dolu bir buzdolabının içine giren Ünsal, 1 saatte yarım kilo çikolata yedi.

Yönetmenliğini Onur Sarsıcı’nın üstlendiği kliple ilgili konuşan Hande Ünsal, “Bu ev benim depresyon evim. Full makyaj, full kostüm acı çekiyorum. Efsane bir klip oldu” dedi. Şarkı ve klip 9 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

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Son güncelleme: 16:50 - 05.11.2018

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