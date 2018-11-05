Hande’nin depresyon evi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sözü Sinan Akçıl'a müziği Zülfi Badalov'a aranjesi ise Serkan Balkan'a ait olan şarkının klip çekimlerinde depresyonda bir genç kızı canlandıran Hande Ünsal için Ümraniye platolarına 2 oda, bir salon ev kuruldu. İçi 5 kilo çikolata ile dolu bir buzdolabının içine giren Ünsal, 1 saatte yarım kilo çikolata yedi.

Yönetmenliğini Onur Sarsıcı’nın üstlendiği kliple ilgili konuşan Hande Ünsal, “Bu ev benim depresyon evim. Full makyaj, full kostüm acı çekiyorum. Efsane bir klip oldu” dedi. Şarkı ve klip 9 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.