Hüseyin Soysalan kimdir? Hüseyin Soysalan nereli ve kaç yaşında?szcu3

Hüseyin Soysalan, 1959 doğumludur. İlk televizyon dizi deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisiyle gerçekleştiren Hüseyin Soysalan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hüseyin Soysalan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Şeref Mollaoğlu karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hüseyin Soysalan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HÜSEYİN SOYSALAN KİMDİR?

Hüseyin Soysalan, 12 Mart 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. Hüseyin Soysalan mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrolarına girdi ve iki yıl Adana Devlet Tiyatrosu’nda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide rol alan Hüseyin Soysalan, ayrıca bazı yapımlar için seslendirmeler yaptı.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Hüseyin Soysalan; N'olur Ayrılalım, Sürgün İnek, Nizama Adanmış Ruhlar, Fatih, Karadayı, Dila Hanım, Kurtuluş, Son Durak, Anneler İe Kızları, Eşrefpaşalılar, Sakarya Fırat, Ezel, Es Es, Doludizgin Yıllar, İstiklal Şehit Kamil, Pars Narkoterör, Kader, Gönül Yokuşu, Rüzgarlı Bahçe, Ne Seninle Ne Sensiz, Beşinci Boyut, Fırtına Hayatlar, Kurtlar Vadisi, Ben Bir insan, Keloğlan Masalları, Ashabı Kehf ve Ağlama Anne gibi bazı yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Şeref karakterine hayat vermektedir. Hüseyin Soysalan, 1.74 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.

Hüseyin Soysalan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Şeref) (TV Dizisi)

2018 – Ağlama Anne (Hasan) (TV Dizisi)

207-2018 – Çukur (Feyyaz) (TV Dizisi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Nadir) (TV Dizisi)

2016 – Cesur Yürek (Kirve) (TV Dizisi)

2015-2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Salih Gülmez) (TV Dizisi)

2014 – Karadayı (Kütük Nail) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Dilaver) (Sinema Filmi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (Erdal Küçükkömürcü Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2013 – Fatih (TV Dizisi)

2012-2013 – Dila Hanım (Haydar Usta) (TV Dizisi)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Recep) (Sinema Filmi)

2011 – Anneler ile Kızları (Sacit)

2010 – Kurtlar Vadisi Pusu (Namık Kemal Yiğittürk Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Eşrefpaşalılar (Tayyar) (Sinema Filmi)

2009-2011 – Sakarya Fırat (Vahap)

2010 – Ezel (Hayratlı) (TV Dizisi)

2009 – Es Es (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Şakir Gürzumar Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2008-2009 – Doludizgin Yıllar (Adil Baba) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Şehit Kamil (Anlatıcı) (TV Filmi)

2007 – Pars Narkoterör (Vahit) (TV Dizisi)

2007 – Kader (Abdülmecit) (TV Dizisi)

2006 – Gönül Yokuşu (İlyas Şan) (TV Dizisi)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Hikmet) (TV Dizisi)

2005 – Ne Seninle Ne Sensiz (Yıldıray) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (İbrahim) (TV Dizisi)

2004 – Fırtına Hayatlar (Mümtaz) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Namık Kemal Yiğittürk Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2002 – Ben Bir İnsan (Sinema Filmi)

2001 – Keloğlan Masalları (Zülfikar Ağa) (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Gazinocu) (TV Dizisi)

1998 – Ashab-ı Kehf (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)