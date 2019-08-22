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İrem Derici: Sosyal medyadan b.k gibi soğudum
İrem Derici: Sosyal medyadan b.k gibi soğudum
Son zamanlarda sosyal medya hesaplarını biraz ihmal eden ve paylaşımlarını azaltan İrem Derici bir takipçisinin konuyla ilgili mesajına şaşırtıcı bir yanıt verdi.
Magazin 22 Ağustos 2019 - 15:14

Eski döneme ait fotoğraf ve videoların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmeyen İrem Derici, meslektaşı Edis Görgülü ile çekilmiş bir dans videosunu paylaştı. Bu videonun altına çok sayıda yorum ve beğeni gelirken içlerinden bir tanesi de başarılı şarkıcının instagram hesabından gezdiği yerlere ve özel hayatına dair fazlaca paylaşım yapmayışına dair bir eleştiriydi…

“AŞIRI SIKICI GELİYOR”

Takipçisinden gelen “Abla biz yeni fotoğraf ve yeni video falan istiyoruz, özledik” şeklindeki mesaja sosyal medya işlerinden soğuduğunu ve bir süre için sadece konser paylaşımlarıyla yetineceği yanıtını verdi. Derici ayrıca; “B.k gibi soğudum sosyal medyadan, hiç içimden gelmiyor vallahi” şeklinde bir ifade de kullandı. İşte İrem Derici ve takipçisi arasında geçen o yazışma:

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Son güncelleme: 15:15 - 22.08.2019
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