Jeffrey Epstein’ın bir dönem Paris Hilton’u hedef aldığı iddia edildi

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve ona yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in bir dönem Paris Hilton'u hedef aldığı iddia edildi.

Geçen yıl bulunduğu hapishanede intihar eden pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell ile ilgili yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ghislaine Maxwell’in arkadaşı İngiliz gazeteci Christopher Mason, yayınlanacak olan Surviving Jeffrey Epstein adlı belgesel dizisinde bir dizi çarpıcı iddialarda bulundu.

“Madam” lakaplı 59 yaşındaki Maxwell, Epstein’in seks ağına ABD sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton’u da katmaya çalıştığı iddia edildi. Mason, 2000 yılında bir partide Maxwell’in o dönem 19 yaşında olan Paris Hilton’u ilk kez görüp arkadaşına, “Aman Tanrım bu da kim? Jeffrey için muhteşem biri olabilir. Beni onunla tanıştırın” dediğini aktardı.

Maxwell’in, Epstein’ın seks ağına katılması için bulduğu genç kızları milyarder finansçıyla yemeğe çıkardığı biliniyor. Madam’ın Paris Hilton ile Epstein arasında iletişim kurup kurmadığı ise henüz bilinmiyor.