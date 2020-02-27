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Jennifer Lopez’in Super Bowl’da yaptığı seksi dansa şikayet yağdı
Jennifer Lopez’in Super Bowl’da yaptığı seksi dansa şikayet yağdı
Şubat ayının başında düzenlenen dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl'da sahneye çıkan Jennifer Lopez'in seksi danslarına şikayet yağdı. Federal İletişim Komisyonu'na, 1300'ün üzerinde şikayet gitti.
Magazin 27 Şubat 2020 - 12:17

ABD’nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan Jennifer Lopez ve Shakira’nın performansları hala gündemdeki yerini korurken, şimdi de dansları fazla seksi bulunduğu için 1300’den fazla kişi tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı.

Splash News

Her ikisinin sahne şovu, pek çok kişiyi hayran bıraksa da, bu durumdan rahatsız olanlar da bir hayli fazla… Federal İletişim Komisyonu, 1300’ün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi.

Reuters

Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirterek, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını söyledi.

Jennifer Lopez -Reuters

Bir ebeveyn, Lopez’in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlatırken bir başka ebevyn ise “Jennifer Lopez’un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim” diyerek tepki gösterdi.

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